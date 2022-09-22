İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 'Amerikan okullarında da okumadı' sözlerine Ümit Özdağ'dan cevap gecikmedi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili tartışması devam ediyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ERDOĞAN'LI CEVAP

Son olarak Zafer Partisi lideri Özdağ Çataklı'nın ''Senden daha fazla Türk kanı taşıdığım kesin, esfel-i safilin @umitozdag Ispata değmezsin de ortaya yazıyorum; Oğlumun adı KÜRŞAT. Amerikan okullarında da okumadı! Kuklacısı Amerika olan kukla olarak yine Türk Polisine iftira atıyorsun'' sözlerine cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarının tamamının yurt dışında okuduğunu hatırlatan Özdağ, ''İsmail benim oğlumda Amerikan okulunda okumadı ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları okudu. Ne yapacağız şimdi İsmail? Gerçekten zavallısınız. Allah Türk Milleti'ni temsil ettiğiniz zeka seviyesinden korusun'' dedi.