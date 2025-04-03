İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Erzincan\'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tunceli ziyaretinin ardından bir dizi inceleme ve denetimde bulunmak üzere karayoluyla Erzincan'a geldi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Erzincan programı basına kapalı olarak gerçekleşirken ilk olarak Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, barındırılması ve sahiplendirilmesine yönelik Erzincan Valiliği ve Belediye Başkanlığı olarak il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Aktaş'a bilgilendirmede bulunuldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın daha sonra güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi. - ERZİNCAN