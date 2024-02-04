 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan polisi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan polisi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan polisi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında yaralanan Teknisyen Polis Memuru Emrah Yıldız'ı hastanede ziyaret etti. Yerlikaya, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Yıldız'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığını ve acil şifalar dilediğini belirtti.

04.02.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan Teknisyen Polis Memuru Emrah Yıldız'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkiinde kaza kırıma uğrayan helikopterimizde yaralanan Teknisyen Polisimiz Emrah Yıldız kardeşimizi Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Allah'tan yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İçişleri Bakanı, Emrah Yıldız, Gaziantep, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan polisi ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 16:28:43. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan polisi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement