İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BBP Lideri Mustafa Destici için geçmiş olsun mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde içerisinde bulunduğu makam aracı kaza yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Lideri Mustafa Destici için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bakan Yerlikaya, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Tokat Reşadiye yakınlarında trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye, BBP Tokat İl Başkanı Sayın Mustafa Omalar'a, aracın şoförü ve Sayın Destici'nin koruma polisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Destici tetkik ve tedavi için Tokat Devlet Hastanesine intikal etmektedir." - ANKARA
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan seçimleri için uzun bir süredir aday adaylarının ve aday Ersin Çetin'in çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Gider, Çan'da seçim ofisini açarak AK Parti'nin hizmet anlayışını ve Çan'a olan bağlılığını ilan etti. Çan'da yaşanan boşluk ve fetret döneminin sona ermesi için Ersin Çetin'in tecrübesi ve analitik bakış açısıyla hizmet edeceğine inandığını ifade etti.
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, Yumrutepe, Kasımoğlu, Gülsünler ve Alaköy mahallelerini ziyaret ederek, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf edeceklerini belirtti. AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise seçimlere az bir süre kaldığını ve Tuşba ilçesinin AK belediyecilikle buluşacağını ifade etti.
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Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, Metin Çimen isimli şüpheli, eşi ve engelli oğlunu tartışmanın ardından tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara teslim edildi.
İlkadım ilçesinde kentsel dönüşüm için çalışmaların yapıldığı ancak henüz bir hamle yapılmadığına dikkat çeken Başkan Demirtaş, gelecek dönemde ada parsel bazında blok şeklinde bu işe gireceklerini belirtti.
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