İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BBP Lideri Mustafa Destici için geçmiş olsun mesajı yayımladı - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BBP Lideri Mustafa Destici için geçmiş olsun mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BBP Lideri Mustafa Destici için geçmiş olsun mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaza yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Lideri Mustafa Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Yerlikaya, Destici'nin tetkik ve tedavi için Tokat Devlet Hastanesine intikal ettiğini belirtti.

04.03.2024 15:58
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde içerisinde bulunduğu makam aracı kaza yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Lideri Mustafa Destici için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Tokat Reşadiye yakınlarında trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye, BBP Tokat İl Başkanı Sayın Mustafa Omalar'a, aracın şoförü ve Sayın Destici'nin koruma polisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Destici tetkik ve tedavi için Tokat Devlet Hastanesine intikal etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BBP Lideri Mustafa Destici için geçmiş olsun mesajı yayımladı - Son Dakika
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