İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Üsküdar\'da Esnafı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Üsküdar'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet ederek Bakan Yerlikaya, ziyareti sırasında, kendisinin öğrenim gördüğü okulda öğretmenlik yapan emekli bir öğretmenle de karşılaştı, sohbet etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Üsküdar'da bulunan Antikacılar Çarşısı, Sahaflar Çarşısı ve Balıkçılar Çarşısında esnafı ziyaret etti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Yerlikaya, dükkanları gezdi, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Çarşı esnafı da kendilerini ziyaret eden Bakan Yerlikaya'ya çeşitli ikramlarda bulundu. Balıkçılar Çarşısı'ndaki ziyareti sırasında, Yerlikaya'nın yanına gelen emekli öğretmen Yıldız Özkadif, Yerlikaya'nın mezun olduğu ilkokulda öğretmenlik yaptığını belirtti. Bunun üzerine Yerlikaya da 1979 yılında Alaeddin İlkokulu'nda okuduğunu belirterek, bu karşılaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yerlikaya emekli öğretmen ile sohbet etti, sarılıp başından öptü. - İSTANBUL
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