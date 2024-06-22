İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında oğlunu kaybeden Sinan Devir'in babası Sıtkı Demir ile telefonda konuşarak başsağlığı diledi.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ziyarette bulundu. Bu sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acılı ailelerle telefonda görüştü. Bakan Yerlikaya, yangında oğlunu kaybeden Sinan Devir'in babası Sıtkı Demir'e başsağlığı diledi.
20 Haziran günü Diyarbakır ve Mardin illeri arasındaki bölgede çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi de yaralandı. - MARDİN
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