Bakan Çiftçi 15 Temmuz Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Çiftçi 15 Temmuz Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Bakan Çiftçi 15 Temmuz Şehitliği\'ni Ziyaret Etti
15.07.2026 12:22  Güncelleme: 12:32
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyet, ilk olarak sivil şehitlerin kabirleri başındaki aileleri ziyaret etti. Bakan Çiftçi, acılı ailelerle bir süre sohbet ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Bakan Çiftçi, sivil şehitler için düzenlenen anma töreninin ardından şehit polislerin kabirlerini de ziyaret etti. Burada da Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehit polislerin ailelerine baş sağlığı dileyen Bakan Çiftçi, kabirlere çiçek bıraktı.

Anma törenine Bakan Çiftçi'nin yanısıra bakan yardımcıları, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bakanlığa bağlı kurumların çalışanları ve şehit aileleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Çiftçi 15 Temmuz Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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