İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara Ulus\'ta batakhanelerin yıkımının süreceğini açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, " Ankara'mızı huzurun ve güvenin şehri, tarihin ve kültürün başkenti yapmak için çalışıyoruz. Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin manevi iklimine yakışmayan hiçbir faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın manevi mirasına sahip çıkıyoruz. Ankara'mızı huzurun ve güvenin şehri, tarihin ve kültürün başkenti yapmak için çalışıyoruz. Ankara'mızın kalbi, tarihin ve maneviyatın beşiği Ulus'ta yepyeni bir dönemi başlatıyoruz. Bölgenin manevi ve kültürel dokusuna uymayan, vatandaşımızın huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara neşter vurduk. Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin manevi iklimine yakışmayan hiçbir faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz. Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Augustus Tapınağı, tarihi Roma Hamamı, Ankara Kalesi, 1. Meclis Binası ve tarihi Kral Yolu'nu kapsayan muazzam mirasımızı tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkarıyoruz. Bölgenin asayişini ve huzurunu kalıcı olarak tesis etmek amacıyla Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetlerevi kazandırmayı planlıyoruz. Tüm bu yatırımları kesintisiz bir Kültür Yolu güzergahıyla bütünleştirerek, Ankara'nın binlerce yıllık kadim tarihini dünya turizmine açacağız. Ulus; tarihi dokusuyla bütünleşen, nezih, güvenli ve başkentimize yakışır bir cazibe merkezi olacak. Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.