İçişleri Bakanı Çiftçi'den Jandarma Genel Komutanlığına ziyaret

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığını ziyaret ederek, faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyareti ve incelemelerinin ardından Çiftçi'nin başkanlığında Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Konferans Salonu'nda bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, jandarmanın asayiş hizmetleri kapsamında suçun önlenmesine yönelik uygulamaları, istihbarat alanında yürütülen analiz, takip ve koordinasyon çalışmaları, personel, araç ve teçhizat kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik planlamalar değerlendirildi.

Ayrıca dijital altyapının modernizasyonu ve teknolojik imkanların artırılması, uluslararası İlişkiler alanında sınır aşan suçlarla mücadelede geliştirilen işbirliği mekanizmaları ve kamu kaynaklarının verimli ve şeffaf kullanımına ilişkin süreçler ele alındı.

Ziyarette, Jandarma Genel Komutanlığından sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve karargah personeli hazır bulundu.