İçişleri Bakanı Çiftçi Erzurum Valiliği\'nde il yöneticileri ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliğini ziyaret etti.

Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi daha sonra Erzurum Valiliği'ne geçerek burada kentin genel asayiş ve kamu yatırımlarına ilişkin brifing aldı.

Erzurum Valiliği girişinde Erzurum Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kamu kuruluşlarının yöneticileri tarafından karşılanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi daha sonra Valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Çiftçi, burada kentin yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Erzurum İl Başkanlığını da ziyaret edecek olan Bakan Çiftçi, Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen İhtisas Akademi Programına katılacak. - ERZURUM