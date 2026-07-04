Bakan Çiftçi memleketi Konya\'da

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya'da Seydişehir ilçesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaretler için beraberindeki Konya protokolü ile Konya'nın Seydişehir ilçesine geldi. İlk olarak Seydişehir Kaymakamlığını ziyaret eden Bakan Çiftçi, buradan Seydişehir Belediyesine geçti. Belediyenin ardından esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Çiftçi iş yerlerini tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi. Seyid Harun Veli Hazretlerinin türbesini de ziyaret eden Bakan Çiftçi, öğle namazını Seyyid Harun Veli Camiinde kıldı.

Seydişehir'deki temaslarını tamamlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha sonra Beyşehir ilçesinde düzenlenecek İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak için ilçeden ayrıldı. - KONYA