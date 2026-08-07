İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkeli’de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkeli’de incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkeli’de incelemelerde bulundu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sinop'un Türkeli ilçesinde hükümet konağı, jandarma komutanlığı, sahil yolu projesi, esnaf ve belediyeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 2021 sel felaketinde koordinatör vali olarak görev yapan Çiftçi'ye o döneme ait fotoğraf hediye edildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sinop'ta Türkeli ilçesini ziyaret etti.

2021 yılında Türkeli'de yaşanan sel felaketinde koordinatör vali olarak görev yapan Bakan Çiftçi, aradan geçen 5 yılın ardından yeniden ilçeye gelerek çeşitli inceleme ve temaslarda bulundu. Helikopterle Türkeli'ye ulaşan Bakan Çiftçi'yi İlçe Huzur Dincel Stadı önünde protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı. Vatandaşlarla tek tek selamlaşan Çiftçi, çevredeki apartmanlardan kendisini izleyen vatandaşları da selamladı.

Daha sonra yapımı tamamlanma aşamasına gelen Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulunan Bakan Çiftçi'yi Kaymakamlık önünde protokol üyeleri karşıladı. Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir'den yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Çiftçi, ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde sahil yolu projesine ilişkin incelemelerde bulunan Bakan Çiftçi'ye, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ile Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin tarafından proje hakkında bilgi verildi.

Programı kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Bakan Çiftçi, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlar, Bakan Çiftçi'ye yoğun ilgi gösterdi.

Daha sonra Türkeli Belediyesini ziyaret eden Çiftçi, Belediye Başkanı Veysel Şahin'den ilçede yürütülen çalışmalar ve planlanan yatırımlara ilişkin brifing aldı. Ziyaretin sonunda Başkan Şahin, Bakan Çiftçi'ye 2021 yılında yaşanan sel felaketi sırasında koordinatör vali olarak görev yaptığı dönemde çekilen fotoğrafın çerçevelenmiş halini hediye etti.

Bakan Çiftçi, belediyedeki programının ardından Düzler Köyü Yılanlık mevkisinde yapımı tamamlanan grup yolu güzergahında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Çiftçi, programını tamamlamasının ardından ilçeden ayrıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2021 yılında Türkeli'de meydana gelen sel felaketinin ardından koordinatör vali olarak bölgede görev yapmış, afet sürecinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunda aktif rol üstlenmişti. Çiftçi, devletin tüm imkanlarının bölgeye ulaştırılması ve yaraların en kısa sürede sarılması amacıyla yürütülen çalışmaları sahada yakından takip etmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkeli’de incelemelerde bulundu - Son Dakika

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