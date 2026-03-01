İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye Güçlü ve Hazırlıklı Bir Noktada

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün dünya genelinde yaşanan hadiseler, bölgemizde yükselen tehditler bize bir hakikati yeniden göstermektedir. Diplomaside güçlü olmak, savunma sanayinde caydırıcı bir seviyeye ulaşmak, yerli ve milli teknolojide atılım yapmak, sağlıkta, ulaştırmada, güvenlik altyapısında sağlam bir zemin kurmak; doğrudan doğruya beka, istiklal ve istikbal meselesidir. Türkiye, hamdolsun, bugün çok daha hazırlıklı, çok daha dirayetli, çok daha kudretli bir noktadadır" dedi.

Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nda Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile iftar programında bir araya geldi. İftar programına Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve çok sayıda personel katıldı. Burada konuşan Bakan Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı'nın milletin duasının sahadaki karşılığı olduğunu belirterek, "Polisimiz; sokağın emniyetidir, şehrin huzurudur, devletin milletle kurduğu güven bağının en güçlü teminatlarından biridir. Milletimizin; evinde huzurun, sokaklarında güvenin, şehirlerinde sükünetin ve yarınlarında ümidin temininde polisimizin alın teri, dikkati ve fedakarlığı vardır. Emniyet Teşkilatımızın kökleri, yalnızca bir kurumsal başlangıcın tarihiyle sınırlı değildir. Bu teşkilatın ruhu, bizim devlet tasavvurumuzun ve medeniyet birikimimizin derinliklerinden beslenmektedir. Bizim medeniyetimizde tarih boyunca devlet; adaletle ayakta durmuş, nizamla güç bulmuş, insanı koruyarak meşruiyet kazanmıştır. Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan idare geleneğimizde düzenin korunması, kamu huzurunun sağlanması, mazlumun muhafazası ve hakkın üstün tutulması daima asli bir vazife olarak görülmüştür. İşte polislik mesleği, bu büyük medeniyet yürüyüşünün çağımızdaki en mühim temsil alanlarından biridir. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan, suç şebekelerini birer birer çökerten, dijital dünyadaki tehditlere karşı yüksek bir dikkatle görev yapan Emniyet teşkilatımız; sadece bugünün güvenliğini korumuyor, aynı zamanda yarınlarımızı da emniyet altına alıyor. Bu büyük görevin ardında nice fedakarlıklar, nice sessiz kahramanlıklar vardır. Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canını feda eden nice yiğidimiz, şehadet mertebesine yürümüştür. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak, bizim için hem bir vazife hem bir vicdan borcudur" ifadelerini kullandı.

'KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ HER ALANDA DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde Türkiye'nin her alanda tarihi mesafeler kat ettiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Bugün dünya genelinde yaşanan hadiseler, bölgemizde yükselen tehditler bize bir hakikati yeniden göstermektedir. Diplomaside güçlü olmak, savunma sanayinde caydırıcı bir seviyeye ulaşmak, yerli ve milli teknolojide atılım yapmak, sağlıkta, ulaştırmada, güvenlik altyapısında sağlam bir zemin kurmak; doğrudan doğruya beka, istiklal ve istikbal meselesidir. Türkiye, hamdolsun, bugün çok daha hazırlıklı, çok daha dirayetli, çok daha kudretli bir noktadadır. İnşallah bu yürüyüş; Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha hızlı büyüyecek, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle daha da yükselecektir. Emniyet teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve bütün güvenlik birimlerimizle; 'Birlikte Huzur, Birlikte Güven' hedefimizi de daha güçlü ve daha kuşatıcı bir şekilde gerçekleştireceğiz. İçişleri Bakanlığı olarak; Emniyet Teşkilatımızın yanında olmaya, altyapımızı güçlendirmeye, teknolojik kapasitemizi artırmaya, ekipman imkanlarımızı genişletmeye ve kahraman polislerimizi her alanda desteklemeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.