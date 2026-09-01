İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan\'da Resmi Temaslar İçin Tiflis\'e Gitti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili'nin daveti üzerine başkent Tiflis'e geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Gürcistan'a geldi. Çiftçi ve beraberindeki heyeti, Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda Gürcistanlı mevkidaşı Sulkhan Tamazaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ve diğer yetkililer karşıladı.

Genişletilmiş formatta bir görüşme gerçekleştirilecek

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çiftçi'nin Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili'nin daveti üzerine ülkeye geldiği belirtildi. Açıklamada, ziyaret kapsamında iki ülkenin içişleri bakanlarının genişletilmiş formatta bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Ayrıca iki bakanın polis akademileri arasında karşılıklı anlayış memorandumu imzalanmasının planlandığı kaydedildi.

İkili görüşmenin ardından bakanların ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.