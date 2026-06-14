Polis Memuru Tayfun Baş Şehit Oldu - Son Dakika
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Polis Memuru Tayfun Baş Şehit Oldu

Polis Memuru Tayfun Baş Şehit Oldu
14.06.2026 03:13
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla'da görevli Polis Memuru Tayfun Baş'ın silahlı saldırıda şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bakan, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla'nın Menteşe ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Tayfun Baş için taziye mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Baş'ın silahlı saldırıda şehit olması dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Polis Memuru Tayfun Baş Şehit Oldu - Son Dakika

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