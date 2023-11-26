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İçişleri Bakanı: SİBERGÖZ-8 Operasyonunda 25 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanı: SİBERGÖZ-8 Operasyonunda 25 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçuna yönelik 10 ili kapsayan SİBERGÖZ-8 operasyonlarında toplam 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda şüphelilerin dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve diğer suçlarda kullanılan malzemelere el konuldu.

İçişleri Bakanı: SİBERGÖZ-8 Operasyonunda 25 Şüpheli Yakalandı
26.11.2023 - 08:45,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 10 ili kapsayan SİBERGÖZ-8' operasyonlarında toplam 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

25 KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya paylaşımında, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan olmak üzere 8 ilde eş zamanlı, Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin olmak üzere 2 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-8' operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının devamı şöyle:

"Bu şüpheli şahısların, vatandaşları arayarak kendilerini 'Yatırım Danışmanı' şeklinde tanıttıkları, Forex Yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları, dolandırdıkları kişilerden 211.500 dolar haksız kazanç sağladıkları, başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri, elde ettikleri hesaplar ile GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edilmiştir. Operasyonda Tabancalara, 338 bin TL ve 22 bin 400 dolar nakit paraya çok sayıda dijital materyale, dizüstü bilgisayarlara, çok sayıda cep telefonu ve sim karta el konulmuştur" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı: SİBERGÖZ-8 Operasyonunda 25 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: SİBERGÖZ-8 Operasyonunda 25 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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