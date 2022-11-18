İçişleri Bakanı Soylu: "Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil." - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu: "Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil."

18.11.2022 11:17
İçişleri Bakanı Soylu: "Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil."

İçişleri Bakanı Soylu: "Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil."

İçişleri Bakanı Soylu: "Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: 'Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil.' - Son Dakika

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