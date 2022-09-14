İçişleri Bakanı Soylu'dan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu'dan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama Açıklaması

14.09.2022 10:56
İçişleri Bakanı Soylu'dan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar ve 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Soylu, "Hem terör ve uyuşturucu hem de finansmanıyla topyekun mücadele. Eren Abluka Narkoterör operasyonlarında bu yıl, 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar (toz, kubar), 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi. 140 milyar lira yasa dışı gelir engellendi. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kenevir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu'dan uyuşturucu operasyonlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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