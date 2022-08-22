Bakan Soylu, paylaşımında, "Giresun'daki sel afetinin 2. yıl dönümü... Dereli , Tirebolu , Doğankent başta olmak üzere tüm Giresunlu hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Selde hayatını kaybeden kamu görevlilerimize, kahraman jandarmamıza ve vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin" notunu düştü.

Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaketin yıldönümünde paylaştı: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin - Son Dakika

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