İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaketin yıldönümünde paylaştı: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaketin yıldönümünde paylaştı: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin

22.08.2022 11:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaketin yıldönümünde paylaştı: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin

Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinin ikinci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinin ikinci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, paylaşımında, "Giresun'daki sel afetinin 2. yıl dönümü... Dereli, Tirebolu, Doğankent başta olmak üzere tüm Giresunlu hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Selde hayatını kaybeden kamu görevlilerimize, kahraman jandarmamıza ve vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin" notunu düştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaketin yıldönümünde paylaştı: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaketin yıldönümünde paylaştı: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaketin yıldönümünde paylaştı: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin - Son Dakika
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