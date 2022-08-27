İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de muhtarlarla bir araya geldi

27.08.2022 18:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de muhtarlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de muhtarlarla bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Bu ülkenin gelecek nesilleri bir daha Amerika ve Avrupa tarafından terörle imtihan edilmeyecektir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de muhtarlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Bu ülkenin gelecek nesilleri bir daha Amerika ve Avrupa tarafından terörle imtihan edilmeyecektir."

YORUMLAR
500
Bakan Süleyman Soylu'dan dikkat çeken 'terör' açıklaması: Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz Bakan Süleyman Soylu'dan dikkat çeken 'terör' açıklaması: Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de muhtarlar toplantısına katıldı İçişleri Bakanı Soylu, Şile'de muhtarlar toplantısına katıldı
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Şile, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:55 Eski eşinin bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Çocuğunun velayetini istiyor
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:11 Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı
14:04 İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 18:00:40. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement