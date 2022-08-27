İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Bu ülkenin gelecek nesilleri bir daha Amerika ve Avrupa tarafından terörle imtihan edilmeyecektir."

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, Şile, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.