İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir'in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu'nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Yerlikaya: 19 orman yangınında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?