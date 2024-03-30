İçişleri Bakanı Yerlikaya Ağrı'da Esnafla Buluştu

Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya Ağrı'da

AĞRI - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya birtakım ziyaretlerde bulunmak için geldiği Ağrı'da esnafla bir araya geldi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valisi ve il protokolü tarafından Ağrı Valiliğinde karşılandı. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Yerlikaya, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelmek üzere Eski Van Caddesine giderek burada esnafla bir araya geldi. Vatadaşlarla sohbet eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, esnafın istek ve taleplerini dinledi.