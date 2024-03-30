İçişleri Bakanı Yerlikaya Ağrı'da Esnafla Buluştu

İçişleri Bakanı Yerlikaya Ağrı'da
AĞRI - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya birtakım ziyaretlerde bulunmak için geldiği Ağrı'da esnafla bir araya geldi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valisi ve il protokolü tarafından Ağrı Valiliğinde karşılandı. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Yerlikaya, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelmek üzere Eski Van Caddesine giderek burada esnafla bir araya geldi. Vatadaşlarla sohbet eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, esnafın istek ve taleplerini dinledi.
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Masatlı, seçimlerin demokrasinin temel taşlarından olduğunu vurgulayarak, güvenli bir ortamın sağlanması için tüm güvenlik güçlerinin hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Seçim günü 8 bin 424 güvenlik personelinin görev yapacağını ifade eden Masatlı, vatandaşların gönül rahatlığıyla oy kullanabilmesi için tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkan adayı Kurum, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret ederek 'hayır duası' aldı. Cübbeli Ahmet Hoca ise ziyarete tepki göstererek, İsmailağa'nın hala Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmadığını belirtti. Cübbeli Ahmet daha önce, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını söylemişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yerel seçimler nedeniyle sabah saat 08.00'den itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurullarının çevresi dahil olmak üzere bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatılacak yollar arasında YSK binası çevresi, İl Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları bulunuyor.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Altınok, yürüyüşte Çubuklulardan destek isteyerek, ilçenin ulaşım sorununu çözeceklerini ve emeklilere ulaşımın sınırsız olacağını söyledi. Altınok'un yanında AK Parti ve MHP ilçe başkanları da yer aldı.
Yarın yapılacak yerel seçimlere ilişkin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona erdi. Siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları da kaldırıldı. Bir araç kaplama ve dijital baskı işletmesinde çalışan Mert Ozan Yılmaz, çalışmaların hala devam ettiğini belirtti.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümü dolayısıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti. Eylemciler, İsrail'in işgal politikalarını eleştirerek, adalet talep etti ve İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullandığını vurguladı. Gösteriye yoğun katılım sağlanırken, yağışlı havaya rağmen protesto yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kızılcahamam mitinginde yaptığı konuşmada, seçimin Cumhur İttifakı ile rekabet halinde olduğunu belirtti. Ayrıca Ankara'nın hızlanması gerektiğini vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü' etkinliğinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür ederek, birlikteliklerinin devam edeceğini belirtti. Tunç, Bartın'ın turizmde bir marka olacağını ve gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 18.00 itibariyle seçim yasakları başlarken, Aydın seçim sessizliğine büründü. Atatürk Kent Meydanı'nda çadır kurup, stant açan partiler ise seçim çadırlarını topladı. Seçimlere saatler kala tüm afiş ve seçim otobüsleri kaldırılırken, meydan da normale döndü.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında siyasi partilerin kullandığı pankart ve flamalar, belediye ekipleri tarafından toplanmaya başlandı. Kentteki ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, flama, afiş ve pankartları toplamak için çalışmalara başladı. Fatih Belediyesi ekipleri ise maket bıçağı ve kesici aletlerle afiş ve flamaların iplerini kesti. Toplanan malzemeler araçlara yüklenirken, yüksek yerlerdeki flama ve afişlerin merdivenli araçlarla söküleceği belirtildi.
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