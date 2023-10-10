 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma operasyonlarında 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma operasyonlarında 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Son Güncelleme: 10.10.2023 08:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma birliklerinin sınır bölgelerinde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 4 bin 758 düzensiz göçmen de yakalandı ve ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

"62'Sİ TUTUKLANDI"

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "Türkiye genelinde Jandarma birliklerimiz tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 117 operasyonda, 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 62'si tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

5 BİNE YAKIN DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonlarda 4 bin 758 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

"KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Terörle, onların iş birlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma operasyonlarında 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Jandarma, Türkiye, Operasyon, Jandarma, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma operasyonlarında 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
08:55 Aleyna Tilki yatak odasında poz verdi, herkes parçalanan telefona takıldı
08:30 ABD, İngiltere ve müttefikler Hamas saldırısını kınadı, İsrail'e desteklerini ifade etti
08:26 Türkiye'nin en pahalı oyuncusu olan Çağatay Ulusoy, bölüm başına 2 milyon TL kazanacak
07:54 Meteoroloji'den 12 kent için sarı kodlu uyarı! Sel ve fırtına bekleniyor
07:43 Beyrut toplantısı ifşa oldu! Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonunda İran parmağı
05:15 İsrail, Gazze Şeridi'ni denizden vurdu! Saldırıların dozu arttı, bilanço ağırlaşıyor
04:37 İsrail Hava Saldırısında Gazeteciler Hayatını Kaybetti
02:26 Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 5 şüpheli tutuklandı
00:19 Sydney Opera Binası'nın İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatılması protesto edildi
23:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'nin düşürdüğü Türk SİHA'sına ilişkin net mesaj: Milli hafızamıza kaydedilmiştir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2023 09:11:05. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Jandarma operasyonlarında 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement