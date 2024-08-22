İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadın idarecilerin sayısının artacağını belirtti - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadın idarecilerin sayısının artacağını belirtti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadın idarecilerin sayısının artacağını belirtti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadın idarecilerin sayısının artacağını ve ülkenin huzur ve güvenliğinin kadın erkek el birliğiyle sağlanacağını belirtti.

22.08.2024 17:57
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatımızda kadın idarecilerimizin sayısı artmaya devam edecek. Ülkemizin huzur ve güvenliğini kadın erkek el birliğiyle sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Sayın Gülden Mat Şakir'e ve Sinop İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın Sibel Kılıçoğlu'na yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatımızda kadın idarecilerimizin sayısı artmaya devam edecek. Ülkemizin huzur ve güvenliğini kadın erkek el birliğiyle sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya, kadın idarecilerin sayısının artacağını belirtti - Son Dakika

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