İçişleri Bakanı Yerlikaya, POMEM Mezuniyet Töreninde Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, POMEM Mezuniyet Töreninde Konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni Programı'nda yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere hitap ederek Türk Polis Teşkilatı'nın önemine vurgu yaptı. Yerlikaya, polislerin devletin yasal gücünü temsil ettiğini ve toplumsal düzenin sağlanması için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, mezun olan öğrencilerin Milli Mücadele kahramanlarından Başkomiser Arslan Bey'in torunları olduğunu söyledi.

22.08.2024 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni Programı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu yiğitler, Milli Mücadele'de 22 gün 22 gece süren Maraş Savunmasının kahramanlarından Başkomiser Arslan Bey'in torunlarıdır" dedi.

30. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni Programı, Ankara'da düzenlendi. Polis Akademisi Başkanlığında gerçekleşen törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Vali-Emniyet Müdürü Mahmut Demirtaş, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende mezun öğrencilere ve onların ailelerine seslenen Bakan Yerlikaya, "Şu an karşınızda 179 yıllık köklü tarihiyle, şanlı mazisiyle, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmak için hazırlanan Türk Polis Teşkilatı'mızın kahramanlarını görüyorsunuz. Bu yiğitlerimizin her biri vatanımızın güvencesidir. Milletimizin güvencesidir. Devletimizin güvencesidir. Sizler devletimizin yasal gücünü temsil ediyorsunuz. Her biriniz toplumsal yaşamın birlik, düzen ve güven içinde işlemesi için çalışacaksınız. Daima milletimizin emrinde onun hizmetinde olacaksınız. Bu kutsal görevinizi ifa rehberiniz, hukuk referansınız insan hakları olacaktır. Her zaman vicdanınıza kulak vereceksiniz. Her şey eksilebilir insanda ama vicdan asla" diye konuştu.

"Bu yiğitler, Milli Mücadele'de 22 gün 22 gece süren Maraş Savunmasının kahramanlarından Başkomiser Arslan Bey'in torunlarıdır"

Türk polisinin gayesinin millete hizmet olduğu belirten Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır'. Devletimize sadakat, vatanımıza duyduğumuz sevgi, aziz milletimize yaptığımız hizmetle ölçülecektir Öğrendiğiniz görevlerin mazlumun, mağdurun sesine ses suçluların ve zalimin ensesinde nefes yoğunluğunu unutmayın. Düzene kastedenler, bu milletin huzurunu bozmak isteyenler diyecekler ki onların yaptıklarını yanlarına koymayacak olan kahraman Türk polisi her daim görevinin başındadır. Biz İçişleri ailesi olarak imkanlar ve teknoloji teknolojilerle kabiliyetimizi arttırmaya aramıza katılan kahramanlarımızla da büyümeye devam edeceğiz. Kıymetli misafirler koskoca bir çınar olan Türk Polis teşkilatı, şehitler ocağı ve kahramanlar yurdudur. Bugün gururla izlediğiniz bu yiğitler; milli mücadelede 22 gün 22 gece süren Maraş Savunması'nın kahramanlarından Başkomiser Arslan Bey'in torunlarıdır. İzmir'de teröristlere karşı verdiği mücadeleyle destanlaşan, milleti için gözünü bile kırpmadan şehadete yürüyen Fethi Sekin'in kardeşleridir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve diplomalarını takdim etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, ankara, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya, POMEM Mezuniyet Töreninde Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
10:39 ’The Hangover’ filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı 'The Hangover' filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı
10:19 Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi Gelen zina yorumuna öfke kustu Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
10:04 Nihat Kahveci’den Muslera’ya: Bunu beklemezdim Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim
10:00 Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna’ya kaçtı Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
09:58 Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu
09:57 Yurt dışına çıkacaklar dikkat ’’Hoş geldin’’ paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün Yurt dışına çıkacaklar dikkat! ''Hoş geldin'' paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 08:06:01. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, POMEM Mezuniyet Töreninde Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement