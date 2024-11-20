İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Terörle Siyaset Yan Yana Gelemez' - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Terörle Siyaset Yan Yana Gelemez'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de belediyelere kayyum atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, terörle mücadelenin önemine dikkat çekerek, 'Terörle siyaset yan yana gelebilir mi? Gelemez' ifadelerini kullandı.

20.11.2024 12:31
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle siyaset yan yana gelebilir mi? Gelemez" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis koridorunda "kayyum" gerginliği yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüşmenin yapılacağı salona yürüdüğü sırada CHP'li ve AK Partili milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Bakan Yerlikaya, Bakanlığına ait bütçenin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belediyelere kayyum atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Tüm belediyeler içerisinde soruşturma, kovuşturma, tutuklama vesaire, bu aşamalarla ilgili biz belediye başkanlarının terörle yandaş olamadığını, olmaması gerektiğini her fırsatta söyledik. Bizim demokrasimiz korunaksız değil. Bin yıldan beri burada yaşıyoruz. Birinci asrını tamamladığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdik. İçişlerimizin bütçesiyle ilgili sizlerin onayına geldik. Eleştiri olmadan demokrasi olmaz, bunun da bilincindeyiz. Fakat bunu birbirimize gıybet, iftira borcunun önüne geçmesine müsaade edebilir miyiz? Bu demokrasimizin seviyesini korumamız lazım" dedi.

40 yıldan beri terörle mücadele edildiğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, "Kayyumla ilgili Anayasa'nın 127'inci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 2016 tarihinde çıkan 45 ve 46'ıncı maddesi var. Kardeşliğimizin üzerine pusu kuran hain alçak terör örgütü var, bunlarla mücadele ediyoruz. Halkın oyuyla seçilmiş, mahalli müşterek ihtiyaçlar için getirilmiş belediye başkanlarının bizim için anlamı şehir eminidir, her şeyin emanet edildiği insandır. Terörle siyaset yan yana gelebilir mi? Gelemez" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Terörle Siyaset Yan Yana Gelemez' - Son Dakika

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