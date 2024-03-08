İçişleri Bakanı: Kadına şiddetle mücadele birim sayısı bin 267'ye yükseldi - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı: Kadına şiddetle mücadele birim sayısı bin 267'ye yükseldi

İçişleri Bakanı: Kadına şiddetle mücadele birim sayısı bin 267\'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bünyesinde yer alan teşkilatlarda kadına şiddetle ilgili faaliyet gösteren birim sayısının bin 267'ye yükseldiğini söyledi. Bakan Yerlikaya ayrıca, elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok muhtemel şiddet vakasını önlediklerini ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısını bin 267'ye çıkardıklarını belirtti.

08.03.2024 13:43  Güncelleme: 13:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bünyesinde yer alan teşkilatlarda kadına şiddetle ilgili faaliyet gösteren birim sayısının bin 267'ye yükseldiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen " Türkiye Yüzyılı: Kadın Buluşması" programına katıldı. Konuşmasında kadının Türk toplumundaki önemine değinen Bakan Yerlikaya, "Kültürümüzde, inşa ettiğimiz yüksek medeniyette kadının yeri her zaman çok özel oldu. Tarih boyunca kurduğumuz her devletin hamurunu nasıl kadınlar yoğurduysa, istiklal mücadelemizin de en ön cephesinde yine kadınlar vardı" dedi.

"Aktif 720 elektronik kelepçe uygulamamız var, bu kapasiteyi bin 500'e çıkarmış durumdayız"

Elektronik kelepçe projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Kadının konumunu güçlendirmek, potansiyellerini harekete geçirmek ve sosyal hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak, güçlü toplum hedefimiz ve kalkınmamız için vazgeçilmezdir. İçişleri Bakanlığı olarak kadınları huzursuz eden hiçbir tavra, hiçbir girişime asla ve asla tahammül de etmiyoruz, sabır da göstermiyoruz. Asayiş başlığımız içinde en önemli çalışma alanlarımızın başında bu nedenle 'aile içi ve kadına yönelik şiddetle' mücadele gelmektedir. Bu alanda birçok projeyi ve yenilikleri hayata geçirdik. Elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok muhtemel şiddet vakasını önlemeyi başardık. Şu an itibarıyla aktifte 720 elektronik kelepçe uygulamamız var ve biz bu kapasiteyi bin 500'e çıkarmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Teşkilatlarımızda kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısını bin 267'ye yükselttik"

Kadına yönelik şiddetle ilgili birim sayısını artırdıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamamız da bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip. Hayata geçirildiği günden bugüne 6 milyona yakın kişi tarafından indirildi ve bu uygulama aracılığıyla 1 milyonu aşkın ihbar alındı. Bu ihbarlar en hızlı şekilde değerlendiriliyor ve en yakın güvenlik birimlerimizce gerekli müdahalede bulunuluyor. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızda kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayısını bin 267'ye yükselttik" şeklinde konuştu.

"Bugün bir milad olsun"

Toplumun her kanadının çabası ile kadına yönelik şiddetin son bulacağını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadelenin başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşları, üniversitelerimiz ve medyamız ile topyekun bir seferberlikle hareket edildiği takdirde başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bir milad olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

"Bugünlere gelmemizde yiğit Anadolu kadınlarımızın emekleri ve çileleri var"

Programda konuşan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ise, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin varoluşunun kahramanları kadınlarımızdır. Bir taraftan cephede askerimiz savaşırken, cephe gerisinde Kara Fatmalar, Çete Ayşeler, Nene Hatunlar, Şerefe Bacılar vardı. Analarımız ne yaptı, yüreğine taş bastı. Bugünlere gelmemizde yiğit Anadolu kadınlarımızın emekleri ve çileleri var. Atatürk diyor ki, 'Dünyada ne varsa kadınların eseridir.' Doğrudur, anaların eseridir. Hepsinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Burada bulunan tüm kıymetli kadınlarımızı kutluyorum."

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona eren programya Bakan Yerlikaya ile Turgut Altınok'un yanı sıra; AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam, Zehra Nur Aydemir, Jülide Sarıeroğlu, Cumhur İttifakı Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık, Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, şehit ve gazilerin anneleri ve yakınları ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı: Kadına şiddetle mücadele birim sayısı bin 267'ye yükseldi - Son Dakika

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