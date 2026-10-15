İçişleri Bakanlığı, rüşvetten tutuklanan Damal Belediye Başkanı Çamliyurt'u uzaklaştırdı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, rüşvetten tutuklanan Damal Belediye Başkanı Çamliyurt'u uzaklaştırdı

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İçişleri Bakanlığı, rüşvetten tutuklanan Damal Belediye Başkanı Çamliyurt\'u uzaklaştırdı
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İçişleri Bakanlığı, 'rüşvet alma' suçundan tutuklanan Ardahan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt'u görevden uzaklaştırdığını duyurdu. Bakanlık, kararın Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararı sonrası geçici tedbir olarak alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'rüşvet alma' suçu kapsamında tutuklanan Ardahan'nın Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt'un, görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, Hakkında 'Rüşvet Alma' suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA
İçişleri BakanlığıPolitikaArdahanGüncelHanakDamalSon Dakika

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