İki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015'te terör örgütüne katıldığı, Suriye , İran ve Irak 'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK 'dan kaçan 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

Kaynak: AA

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