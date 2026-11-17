TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Bütçe görüşmeleri başlamadan önce muhalefet milletvekilleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Burak Akbay'a yönelik soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alınmasına ve Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü televizyonunun bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına tepki gösterdi.

Söz alan milletvekilleri, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye kayyum atanmasını eleştirdi.

Bakan Çiftçi, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.