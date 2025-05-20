İddianame Hazır: Ruhsat Müdürü Hapsi İstendi

ATEŞEHİR Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön hakkında 'mal varlığı ile ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunma' ve 'gelirine oranla açıklanamayan harcamalar yaptığı' iddialarıyla 2022 yılında başlatılan soruşturma tamamlandı. Ön hakkında, 'Haksız mal edinme' suçundan 3 yıldan 5 yıla, 'Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma' suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Kasım 2022'de Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Öz'ün makamında rüşvet aldığına dair videoların sosyal medyada yayınlanması ve ardından çıkan haberlerin ardından soruşturma başlatmıştı. Belediye tarafından görevine son verilen Servet Öz hakkında iddianame hazırlandı. Servet Ön'ün görev yaptığı süre boyunca idareye verdiği mal bildirim beyannameleri ile aktif ve pasif mal varlığına bilirkişi marifetiyle inceleme yapıldı. Servet Ön'ün 14 Haziran 2019 tarihinde bir limited şirketi üzerinden Ümraniye'de 325 ada 16 parseldeki daireyi satın aldığı ancak bu alımı mal bildirimlerinde beyan etmediği belirlendi. Ön'ün 9 Ocak 2020 tarihli mal bildiriminin de gerçeğe aykırı olduğu tespit edildi. Ayrıca, maaşının beş katını aşan çeşitli gayrimenkul ve araç alım-satımı ile banka para transferlerini zamanında idareye bildirmediği kaydedildi. Servet Ön'ün maaş, banka dekontları, mal alım satışlarının incelenen rapora göre toplam gelirinin 6 milyon 345 bin 859 lira, giderlerinin ise 15 milyon 720 bin 755 lira olduğu, bu tutarlar arasında 9 milyon 375 bin 796 lira fark bulunduğu, bu farkın ise Ön'ün beyan edilmemiş kişisel harcamaları ve yaşam giderlerini içermediğini ve gayrimenkul, döviz, hisse senedi alım satımları mevcut para miktarının, nakit akışının ve yapılan harcamalardaki artışın ailenin gelirine uygun olmadığı iddianamede yer aldı.

CEZA İSTEMİ

Servet Ön hakkında, 'Haksız mal edinme' suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar, 'Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma' suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 3 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapsi istendi.