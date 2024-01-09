İdris Nebi Hatipoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ve beraberindeki partililer ile bir davet salonunda basın mensuplarıyla buluşan Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, kentteki basın ve medya kuruluşlarının önemine değindi.

Basın mensuplarının yaptığı yapıcı eleştirinin önemli olduğunu anlatan Hatipoğlu, "Yerel yöneticilerin, yerelde yaptığı hatalarında gazetelerin yazması, köşe yazarlarının uyarıda bulunması çok önemlidir. Yerel yöneticiler bu yazılardan sonra yaptıkların faaliyetlerde kendilerine çekidüzen verirler, daha iyi hizmet etmeye çalışırlar. Bizim yerel basınımız bu yüzden Eskişehir'in emniyet supabıdır." diye konuştu.

İdris Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazandığında yerel basına bazı konularda desteklerinin olacağını vurguladı.

Kendisinin de kısa süre basın sektöründe bulunduğunu belirten Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Medyada çalışan emekçi kardeşlerimizin gelirleri o kadar düşük ki bunu kendim görmesem inanmam. Gelirlerinin çok düşük olduğunu gördüm. Bu yerel basının en büyük sorunudur. Basının özgür olabilmesi, irade ortaya koyabilmesi için ekonomik özgürlüğünün olması çok önemli. Eğer Büyükşehir Belediye Başkanı olursam yerel basın büyük bir destek vereceğim. Belediyemizde oluşturduğumuz bazı komisyonlarda belediyemizin ve Eskişehirimizin lehine yapılacak çalışmalarda basın mensuplarını da değerlendirmeyi düşünüyoruz. O dönem için asgari ücret neyse tüm basın mensuplarımıza belediye imkanlarından, belediye şirketlerinden bir asgari ücret de belediye olarak biz vereceğiz. Basını desteklemek Eskişehir'i desteklemektir."

Milletvekili Dönmez ise iki yıl sektörel bir gazetede köşe yazarlığı yaptığından gazeteciliğin zorlu bir meslek olduğunu bildiğinin altını çizerek, Eskişehir'deki yerel basının kaliteli olduğunu vurguladı.

Daha sonra Hatipoğlu ve beraberindekiler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Sevinç Uluçeşme'yi ziyaret etti.