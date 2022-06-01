İFM Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi

İFM Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu

01.06.2022 19:44
İFM Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu

AK Parti, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin 12 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti, İstanbul Finans Merkezi (İFM) Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin 12 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve diğer milletvekillerinin imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifle, İstanbul'un önde gelen uluslararası finans merkezlerinden biri haline gelmesini teminen, katma değeri yüksek olan finans sektörünün ve yurt dışında uygulama alanı bulan finansal ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ülkenin finansal rekabet gücünün ekonomik büyümeyi destekleyecek şekilde artırılması, finans ve sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlanması, yurt dışında yürütülen finansal faaliyetlerin yurt içinden gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapının oluşturulmasının hedeflendiği teklifle, katılım finansı sektörünün geliştirilmesi ve uluslararası piyasalara entegrasyonunun artırılması, teknolojik gelişmeler doğrultusunda finansal piyasalarda ortaya çıkan yeniliklere uyum sağlanması öngörülüyor.İFM'nin sınırlarının belirlendiği teklifle, alt yapı ve üst yapısının işletilmesi, yönetilmesi ile katılımcı belgesine ilişkin hususlar düzenleniyor. İFM'de yer alacak katılımcıların faaliyetlerine ilişkin mevzuatın gerektirdiği kamusal izin, ruhsat ve benzeri onay başvurularının yapılabilmesi ile çalışanlarına ve bu çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişilere dair kamusal izin ve onay başvurularının yapılabilmesi ve bu süreçlerin öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılmasını teminen tek durak büronun kurulması öngörülüyor.


İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda
Kaynak: DHA

İstanbul, AK Parti, Finans, TBMM, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İFM Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması: ABD ile kurulan temaslar olumlu geçti
19:21 Maç öncesi Viking kalecisi Patrik Gunnarsson'un kale direklerine yaptığı hareket eleştiri oklarının hedefi oldu
18:41 İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin yetkili isimleri Brüksel'de görüşecek
18:19 16 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Meyve suyu verdi fenalaştım
18:18 Büyükçekmece'deki kazada görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıktı: 70-80 öğrenci vardı, kırmızı araba direk onların üzerine daldı
18:15 Fenerbahçe'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ali Koç ve Jorge Jesus, Türkçe konuşuyor!
17:56 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven adamın 10 yıllık cezası onandı
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 19:51:40. #1.11#
SON DAKİKA: İFM Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement