Iğdır politika: 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan Iğdır Belediyesine ziyaret - Son Dakika
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Iğdır politika: 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan Iğdır Belediyesine ziyaret

09.10.2022 10:28
Iğdır politika: 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan Iğdır Belediyesine ziyaret

Iğdır gelişmesine göre 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.

65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'i ziyaret etti.

65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Iğdır Belediyesini ziyaret etti. Makamda gerçekleşen ziyarette Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Arslan'a belediye olarak yaptıkları yatırım ve projeleri anlattı. Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim, kayyum döneminde yapılan altyapı ve üst yapı yatırımların hepsini anlattı. Bakan Arslan, Iğdır'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönlendirilecek tüm projelerin yakın takipçisi olduğunu belirtti. Arslan, ayrıca belediye olarak yapılan tüm işlerde emeği bulunan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim' teşekkür etti. Arslan daha sonra Av. Medet Serhat Parkında düzenlenen halk toplantısına katıldı. Arslan, sonra özel olarak mahalle muhtarlarını dinledi. Düzenlenen toplantıdan memnun olan Iğdırlı vatandaşlar kendilerini dinledikleri için Ahmet Arslan ve Vali Sarıibrahim' e teşekkür etti. - IĞDIR

YORUMLAR
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Iğdır haber... Ahmet Arslan, Iğdır'da genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katıldı Iğdır haber... Ahmet Arslan, Iğdır'da genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Iğdır politika: 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan Iğdır Belediyesine ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır politika: 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan Iğdır Belediyesine ziyaret - Son Dakika
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