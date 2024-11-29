İhraç Gıda Ürünleri Geri Gönderildi

Politika

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Yurt dışına ihraç edilen gıda ürünlerinin, zehirli ve kimyasal maddeler tespit edildiği gerekçesiyle geri gönderilmesi, yanlış tarım politikalarının ve denetimsizliğin bir sonucudur." dedi.

Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında bu yılın ilk yarısında 205 çeşit gıda ürününün kimyasal kalıntılar nedeniyle uluslararası gümrüklerde sorun yaşadığını, 132'sinin de sınırda yapılan kontrollerin ardından Türkiye'ye geri gönderildiğini belirtti.

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Özdağ, vatandaşların gıda güvenliğinin toplum sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşması karşısında kendisini korunmasız hissettiğini savundu.

Özdağ, ihraç edilen tarım ve gıda ürünlerinin zehirli maddeler içerdiği gerekçesiyle Türkiye'ye geri gönderildiğinin medyaya ve raporlara yansıdığını dile getirerek, gıda güvenliğinin acil şekilde masaya yatırılmasının ve ulusal farkındalık oluşturulmasının her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini vurguladı.

Selçuk Özdağ, şunları kaydetti:

"2024 yılının ilk yarısında 205 çeşit gıda ürünümüz kimyasal kalıntılar nedeniyle uluslararası gümrüklerde sorun yaşamış, 132'si de sınırda yapılan kontrollerin ardından Türkiye'ye geri gönderilmiştir. Yurt dışına ihraç edilen gıda ürünlerinin, zehirli ve kimyasal maddeler tespit edildiği gerekçesiyle geri gönderilmesi, esasen yanlış tarım politikalarının ve denetimsizliğin bir sonucudur. Pestisit başta olmak üzere kullanılan diğer tarımsal kimyasallar yüzünden sadece tarımsal gıdalarımız değil toprağımız, yer altı sularımız ve doğal olarak çevremiz de mahvolmaktadır."