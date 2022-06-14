Bolu Belediye Başkanı Özcan: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Özcan: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım

14.06.2022 14:28
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle ilgili, "Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi.

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle ilgili, "Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Özcan karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım" ifadelerini kullandı.


Bolu Belediye Başkanı Özcan: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım
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CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım Bolu Belediye Başkanı Özcan, 'Kesin İhraç' İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi Bolu Belediye Başkanı Özcan, 'Kesin İhraç' İstemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi; Bilecik Belediye Başkanı Şahin CHP'den İhraç Edildi
Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Özcan: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım - Son Dakika

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