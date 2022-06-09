IKBY: "Erbil'e yönelik İHA saldırısı, Hizbullah tarafından gerçekleştirildi"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, dün Erbil'i hedef alan saldırıda kullanılan insansız hava aracının (İHA) Irak Hizbullah tarafından ve Kerkük kentinden yönlendirildiğini açıkladı.

IKBY Güvenlik Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Erbil'de gerçekleştirilen saldırıda kullanılan insansız hava aracının Irak Hizbullah milisleri tarafından Kerkük kentindeki Altunköprü kasabasından yönlendirildiği ifade edildi. Saldırının amacının IKBY'ye baskı uygulamak olduğunu belirtildi. Ayrıca saldırının İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı MOSSAD'ı hedef aldığı ve saldırı sonucu 1 kişinin öldüğüne dair çıkan iddialar da yalanlandı. Açıklamada, "Kendi kamuoylarına bu yalanları söyleyebilirler ama saldırıyı gözleriyle gören Erbil halkına bu yalanları söyleyemezler" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan dün akşam yerel saatle 21.30 sularında Erbil-Pirmam yolunda gerçekleştirilen İHA saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığı, çok sayıda araç ile bir restoranın hasar aldığı açıklanmıştı. - ERBİL