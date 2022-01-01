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İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı - Son Dakika

İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı

01.01.2022 12:06

Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından 2 yıl sonra açık görüşte bir araya geldiği eşi Selahattin Demirtaş'la fotoğrafını paylaştı. Başak Demirtaş'ın fotoğrafı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, koronavirüs salgını nedeniyle 14 Mart 2020'de kısıtlanan ve 1 Aralık 2021'de kaldırılan açık görüş yasağının ardından bir paylaşım yaptı.

"REHİNE OLARAK HAPİSTELER"

Demirtaş, eşiyle iki yıl sonra ilk kez açık görüşte ziyaret ettiğini belirterek yaptığı paylaşımda, "Herkes için özgürlük ve adalet dolu bir yıl olsun. Selahattin ve arkadaşları, tam 5 yıl 1 ay 27 gündür siyasi rehine olarak hapisteler. Rehineliklerinin son bulacağı, iyi bir yıl diliyorum. Bu da iki yıl aradan sonra, yarım saatlik açık görüşten bir hatıra…" ifadelerini kullandı.

İşte Başak Demirtaş'ın o paylaşımı;

İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı
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Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş, Cezaevi, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı - Son Dakika


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