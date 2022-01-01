Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, koronavirüs salgını nedeniyle 14 Mart 2020'de kısıtlanan ve 1 Aralık 2021'de kaldırılan açık görüş yasağının ardından bir paylaşım yaptı.
Demirtaş, eşiyle iki yıl sonra ilk kez açık görüşte ziyaret ettiğini belirterek yaptığı paylaşımda, "Herkes için özgürlük ve adalet dolu bir yıl olsun. Selahattin ve arkadaşları, tam 5 yıl 1 ay 27 gündür siyasi rehine olarak hapisteler. Rehineliklerinin son bulacağı, iyi bir yıl diliyorum. Bu da iki yıl aradan sonra, yarım saatlik açık görüşten bir hatıra…" ifadelerini kullandı.
İşte Başak Demirtaş'ın o paylaşımı;
Son Dakika › Politika › İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı - Son Dakika