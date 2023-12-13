İkinci el taşıt satışında motosiklet de 6 ayda 6 bin kilometre kuralına dahil edildi

İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosikletin de dahil edilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre ikinci el taşıt satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek. - ANKARA