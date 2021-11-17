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İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim - Son Dakika

İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim

17.11.2021 08:09

Adalet ve Kalkınma Partisi, yeni stratejik hamlesini yeni ekiple gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanının talimatıyla kurulacak ve Numan Kurtulmuş başkanlığındaki yeni strateji ekibinde Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Mahir Ünal ve Naci Bostancı yer alıyor.

AK Parti algı oluşturma çabası içinde olan haber ve kesimlerle mücadele etmek için yeni bir sistem geliştirdi. Özellikle muhalefetin ortaya attığı argümanları çürütmek ve sahayı analiz etmek amacı ile yeni bir strateji ekibi kurulu.

7 ÖNEMLİ İSİM YER ALIYOR

"Yalan operasyonlarına karşı hakikat operasyonu yapacağız" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla partinin A Takımı'ndan belirlenen özel ekibin başında, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bulunuyor. Ekipte ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Grup Başkanlığı görevinden dün ayrılan Naci Bostancı ve Grup Başkanvekili Mahir Ünal yer alıyor.

İLK TOPLANTI YAPILDI

Yeni Şafak'ın haberine göre ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde yapan strateji ekibinin yerelde de alt birimler oluşturacağı öğrenildi. Böylelikle strateji ekibi tarafından belirlenen parti politikaları, taşrada da bu birimler eliyle uygulamaya konulacak. Ekip, muhalefetin vatandaş nezdinde oluşturmaya çalıştığı negatif algıyı yok edecek çalışmaları yürütecek. Ayrıca tezkere, şehit yakınına küfretme, Türkiye'yi büyükelçilere şikayet gibi toplumda büyük tepki toplayan olaylara karşı partinin atacağı adımlara ilişkin politikaları belirleyecek.

YOL HARİTASI ÇIKARILACAK

Erdoğan'ın "sahada olalım" talimatının ardından saha çalışmasını hızlandıran milletvekilleri ve teşkilat, vatandaşlardan gelen talepleri raporlaştırarak parti yönetimine sunmuştu. Strateji ekibi, sahadan gelen raporları analiz edecek. Bu çalışma doğrultusunda da yol haritası çıkarılacak.

SEÇİME DÖNÜK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Ekibin bir diğer gündemi ise yaklaşan seçimler olacak. 2023 Haziranı yaklaştıkça, strateji ekibi de seçime dönük çalışmaları belirleyecek. Ekibin üzerinde yoğunlaşacağı alanlar, seçim kampanyaları ve kampanya sürecinde verilecek mesajlar, özel çalışma yapılması gereken alanlar, hayata geçirilen dev projeler, vaatler olacak.

İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim

Numan Kurtulmuş, Mustafa Şen, Hamza Dağ, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim - Son Dakika


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SON DAKİKA: İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim - Son Dakika
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