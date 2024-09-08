Narin Güran'ın Ölümüne Soruşturma

Politika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, halihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kastedenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. İletişim Başkanı Altun, "Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kastedenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA