Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Gizlilik Kararı Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Gizlilik Kararı Devam Ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayeti soruşturmasındaki gizlilik kararının sürdüğünü ve dezenformasyonla mücadelenin devam ettiğini açıkladı. Altun, yalnızca yetkili kurum ve kişilerin açıklamalarına itibar edilmesini talep etti.

10.09.2024 12:06
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Narin Güran cinayeti soruşturmasındaki gizlilik kararına ilişkin, "Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir" dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İletişim Başkanlığının konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürüttüğünü belirtti.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında gizlilik kararının devam ettiğini bildiren Altun, "Dün kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurladığımız masum kızımız Narin'in katledilişi ile alakalı soruşturmada alınan gizlilik kararı halen geçerlidir. Geleneksel ve dijital medya mecralarında soruşturmanın gizliliğine ve salahiyetine zarar verecek dezenformasyon içeren bilgilerin yayıldığı, kamuoyunun hassasiyetlerinin belli çevrelerce kullanılarak konu üzerinden siyasi ve ideolojik rant devşirilmeye çalışıldığı müşahede edilmektedir. Narin kızımızın canına kastedenlerin adalet önünde hesap vermesi ve hak ettikleri en ağır cezayı alması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuyu yakından takip etmekte, yetkili kurum ve kişiler görevlerini titizlikle sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

"Sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini rica ediyoruz"

İletişim Başkanlığının da konuyla ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde dezenformasyonla mücadele sürecini yürüttüğünü kaydeden Altun, "Unutulmamalıdır ki dezenformasyon içeren bilginin yayılmasını engellemek her birimizin görevidir ve soruşturmanın gidişatı için büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, vicdanlarımızı yaralayan bu elim hadise ile ilgili sadece yetkili kurum ve kişilerce yapılan açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesini her bir vatandaşımızdan önemle rica ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Gizlilik Kararı Devam Ediyor - Son Dakika

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