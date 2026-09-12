İletişim Başkanı Duran'dan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran'dan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım:

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- "12 Eylül 1980 askeri darbesi, millet iradesini gasbeden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan, tarihimizin acı hadiselerinden birisidir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "12 Eylül 1980 askeri darbesi, millet iradesini gasbeden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan, tarihimizin acı hadiselerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

Duran, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"12 Eylül 1980 askeri darbesi, millet iradesini gasbeden ve demokratik düzeni kesintiye uğratan, tarihimizin acı hadiselerinden birisidir. Tüm darbeler demokrasimizi zayıflatmış, kurumlarımızı örselemiş, toplumsal hafızamızda derin yaralar bırakmış ve milletimizin kendi geleceğini belirleme hakkına müdahale etmiştir. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur."

Milletin bu kararlılığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 15 Temmuz'da iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koyduğunu kaydeden Duran, "Bu duygularla, tüm darbeleri telin ediyor; milli irademiz ve demokrasimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İletişim Başkanı Duran'dan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım: - Son Dakika

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SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran'dan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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