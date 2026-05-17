Duran'dan Türk-Amerikan toplumuna video mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duran'dan Türk-Amerikan toplumuna video mesaj

Duran\'dan Türk-Amerikan toplumuna video mesaj
17.05.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'taki 43'üncü Türk Günü Yürüyüşü'nde yayınlanan video mesajında Türk-Amerikan toplumunun dayanışma ruhunu vurgulayarak, onların Türkiye ile ABD arasında dostluk köprüsü kurduğunu ve vatandaş diplomat konumunda olduklarını belirtti. Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde küresel gücünü artırdığını ifade etti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta düzenlenen 43'üncü Türk Günü Yürüyüşü ve festivaline video mesaj gönderdi.

İletişim Başkanı Duran, New York'ta düzenlenen 43'üncü Türk Günü Yürüyüşü ve festivali kapsamında Türk-Amerikan toplumuna özel bir video mesaj gönderdi. Manhattan'daki etkinliklerde yayınlanan mesajında Duran, katılımcıların sergilediği dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Duran, "Manhattan sokaklarını kırmızı-beyaza boyayan bu coşku, yalnızca bir yürüyüşün değil; köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir. Türk-Amerikan toplumu, 80 yılı aşkın geçmişiyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrılmaz ve saygın bir parçası haline gelmiştir. Sizler; bulunduğunuz her alanda elde ettiğiniz başarılarla, Türkiye ile Amerika arasında bir dostluk köprüsü kuruyor, kültürümüzü ve değerlerimizi en güçlü şekilde temsil ediyorsunuz. Bu anlamda sizler Türkiye için birer vatandaş diplomat konumundasınız. Üstlendiğiniz bu kıymetli misyon, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışın ve diyalogun derinleşmesine önemli katkılar sunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, her alanda gösterdiği gelişimle bölgesel ve küresel ölçekte ağırlığını her geçen gün artırmaktadır. Bugün jeopolitik eksenini kuran, dış politikasını öncelikleri doğrultusunda şekillendiren, iş birliklerine önem veren ülkemiz; yapıcı, insan merkezli ve dengeli dış politikasıyla küresel sorunların çözümünde güvenilir bir aktördür. Türkiye, bu gücünü birlik ve beraberliğimizden almaktadır. Bu dayanışma ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Türk Günü Yürüyüşü, bu ortak ruhun, bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken organizasyona emek veren kurum ve kuruluşlar ile siz saygıdeğer katılımcılara teşekkür ediyorum. Daha nice Türk Günü Yürüyüşü'nde aynı gururu ve heyecanı birlikte yaşamayı temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Etkinlik, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Duran'dan Türk-Amerikan toplumuna video mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:26:44. #7.12#
SON DAKİKA: Duran'dan Türk-Amerikan toplumuna video mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.