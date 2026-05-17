Duran\'dan Türk-Amerikan toplumuna video mesaj

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta düzenlenen 43'üncü Türk Günü Yürüyüşü ve festivaline video mesaj gönderdi.

İletişim Başkanı Duran, New York'ta düzenlenen 43'üncü Türk Günü Yürüyüşü ve festivali kapsamında Türk-Amerikan toplumuna özel bir video mesaj gönderdi. Manhattan'daki etkinliklerde yayınlanan mesajında Duran, katılımcıların sergilediği dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Duran, "Manhattan sokaklarını kırmızı-beyaza boyayan bu coşku, yalnızca bir yürüyüşün değil; köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir. Türk-Amerikan toplumu, 80 yılı aşkın geçmişiyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrılmaz ve saygın bir parçası haline gelmiştir. Sizler; bulunduğunuz her alanda elde ettiğiniz başarılarla, Türkiye ile Amerika arasında bir dostluk köprüsü kuruyor, kültürümüzü ve değerlerimizi en güçlü şekilde temsil ediyorsunuz. Bu anlamda sizler Türkiye için birer vatandaş diplomat konumundasınız. Üstlendiğiniz bu kıymetli misyon, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışın ve diyalogun derinleşmesine önemli katkılar sunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, her alanda gösterdiği gelişimle bölgesel ve küresel ölçekte ağırlığını her geçen gün artırmaktadır. Bugün jeopolitik eksenini kuran, dış politikasını öncelikleri doğrultusunda şekillendiren, iş birliklerine önem veren ülkemiz; yapıcı, insan merkezli ve dengeli dış politikasıyla küresel sorunların çözümünde güvenilir bir aktördür. Türkiye, bu gücünü birlik ve beraberliğimizden almaktadır. Bu dayanışma ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Türk Günü Yürüyüşü, bu ortak ruhun, bu güçlü aidiyetin ve anlayışın en somut tezahürüdür. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken organizasyona emek veren kurum ve kuruluşlar ile siz saygıdeğer katılımcılara teşekkür ediyorum. Daha nice Türk Günü Yürüyüşü'nde aynı gururu ve heyecanı birlikte yaşamayı temenni ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.