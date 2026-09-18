İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul Havalimanı'nın bugün açılacak 4. pistine ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Havalimanı'nın bugün hizmete açılacak 4. ana pistine ilişkin, " Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin bugün hizmete açılacağını belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"2 bin 820 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip, İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olarak hizmet verecek olan bu pist ile birlikte toplam pist sayısı 6'ya çıkacak. Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin ulaştırma altyapısını güçlendiren eser ve yatırımlarla Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olsun."