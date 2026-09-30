İletişim Başkanı Duran: "Konyaspor ile Filistin Milli Takımı’nın anlamlı buluşması, sporun birleştiren gücünü bir kez daha gösterdi" - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran: "Konyaspor ile Filistin Milli Takımı’nın anlamlı buluşması, sporun birleştiren gücünü bir kez daha gösterdi"

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İletişim Başkanı Duran: "Konyaspor ile Filistin Milli Takımı’nın anlamlı buluşması, sporun birleştiren gücünü bir kez daha gösterdi"
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Konyaspor ile Filistin Milli Takımı’nın anlamlı buluşması, sporun sınırları aşan, insanları aynı duyguda birleştiren gücünü bir kez daha gösterdi" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Konya spor ile Filistin Milli Takımı'nın anlamlı buluşması, sporun sınırları aşan, insanları aynı duyguda birleştiren gücünü bir kez daha gösterdi" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da bu akşam sahada futboldan çok daha fazlası vardı, gönüllerimiz Filistin'leydi. Konyaspor ile Filistin Milli Takımı'nın anlamlı buluşması, sporun sınırları aşan, insanları aynı duyguda birleştiren gücünü bir kez daha gösterdi. Kazanan insanlık oldu. Filistinli futbolcuları ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Onlarla aynı heyecanı paylaşmak, aynı sahada buluşmak bizim için yalnızca bir spor karşılaşması değil; Filistin halkına uzattığımız dostluk elinin ve gönülden gelen dayanışmamızın da bir ifadesiydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'in yanında durmaya, Gazze'de yaşanan büyük acıyı unutmamaya ve Filistin halkının haklı mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu akşam Konya'dan yükselen selamın Gazze'ye, Kudüs'e ve Filistin'in dört bir yanına ulaşmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Burhanettin DuranDış PolitikaKonyasporFilistinPolitikaSon Dakika

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