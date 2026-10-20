İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Libya ilişkileri açısından önemli bir adım - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Libya ilişkileri açısından önemli bir adım

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İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Libya ilişkileri açısından önemli bir adım
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İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylamasının, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici bir adım olduğunu belirtti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylamasının, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici bir adım olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Temsilciler Meclisi'nin, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylaması, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici bir adımdır. Bu karar, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve menfaatlerinin korunması, deniz yetki alanlarının hakkaniyet temelinde belirlenmesi ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan'daki meşru hak ve menfaatlerini korurken dost ve kardeş Libya ile ilişkilerini geliştirmeyi, Doğu Akdeniz'de adil paylaşımı, barışı ve istikrarı desteklemeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Burhanettin DuranDoğu AkdenizDış PolitikaPolitikaTürkiyeLibyaSon Dakika

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