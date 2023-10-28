İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İsrail sivilleri korumakla ya da temel insan haklarına saygı göstermekle ilgilenmediğini bir kez daha gösteriyor.

Türk Kızılayı, "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'deki yerel personelimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz" açıklamasını yaptı.

Türk Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonrası Gazze'deki personelle iletişim kuramadıklarını duyurdu. Kızılay resmi sosyal medya hesabından bu akşam yapılan açıklama şöyle:

"Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'deki yerel personelimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. İnsani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve siviller hedef olmamalıdır. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Gazze'de 'acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes' çağrısına en kısa sürede uyulması gerekmektedir."