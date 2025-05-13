İletişim Başkanı Fahrettin Altun: \'Topraklarımızda barışın, huzurun ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir Türkiye için yola çıktık\'

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Topraklarımızda acının, gözyaşının ve ayrımcılığın değil; barışın, huzurun ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir Türkiye için yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki, bu ülkenin gerçek gücü, farklılıklarımızda değil, ortak değerlerimizde saklıdır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından 'Kardeşliğe inan, birliğe sahip çık, terörsüz Türkiye'ye destek ol' başlığıyla açıklama yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan iç cepheyi güçlendirme ihtiyacı, Sayın Devlet Bahçeli tarafından yapılan tarihi çağrı, 'Terörsüz Türkiye' hedefini vazgeçilmez hale getirmiştir. Örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı da her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemi başlatmıştır. Topraklarımızda acının, gözyaşının ve ayrımcılığın değil; barışın, huzurun ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir Türkiye için yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki, bu ülkenin gerçek gücü, farklılıklarımızda değil, ortak değerlerimizde saklıdır. Kökü bu topraklara, kalbi bu millete ait olan her bireyin kardeş olduğu bilinciyle, yeni bir döneme adım atıyoruz. Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz. Kardeşlik ana öznemiz, birlik ise vazgeçilmez yolumuzdur. Vakit, ayrışmadan birleşme, bölünmeden büyüme vaktidir. Bu ülkenin geleceği, hepimizin ortak emeğiyle yazılacaktır. Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz" ifadelerini kullandı.