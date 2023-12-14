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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Türkiye Yüzyılı vizyonu hayata geçtikçe bu devletin ne denli büyük ve güçlü olduğu görülecek' - Son Dakika
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Türkiye Yüzyılı vizyonu hayata geçtikçe bu devletin ne denli büyük ve güçlü olduğu görülecek'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CerModern'de düzenlenen '100 Yılın Ses Tüneli Cumhuriyetin 100'üncü Yılı Dijital Deneyim Sergisi'nin açılışında konuştu. Altun, Türkiye'nin 100. yıl kutlamalarının devam edeceğini ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun hayata geçmesiyle dünyanın bu devletin büyüklüğünü ve gücünü göreceğini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: \'Türkiye Yüzyılı vizyonu hayata geçtikçe bu devletin ne denli büyük ve güçlü olduğu görülecek\'
14.12.2023 - 15:34,
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, millet ve devlet birlikteliğiyle kutlanmaya devam edecek. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu hayata geçtikçe aslında bu devletin ne denli büyük ve güçlü bir devlet olduğu bütün dünya tarafından görülecek, görülmeye devam edilecek" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CerModern'de '100 Yılın Ses Tüneli Cumhuriyetin 100'üncü Yılı Dijital Deneyim Sergisi'nin açılışına katıldı. Sergideki eserleri inceleyip yetkililerden bilgi alan Altun, Cumhuriyet tarihinin büyük başarı hikayeleri bulunan zengin bir tarih olduğunu dile getirdi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını, birçok etkinlikle kutladıklarını ifade eden Altun, bugünkü etkinliği de bu çerçevede gerçekleştirdiklerini aktardı. Altun, 100 yılın ses hafızasının ziyaretçilerle buluştuğunu belirterek, "Burada 100 yılın önemli sesleri, önemli insanlarının ses kayıtları üzerinden 100 yılı anıyoruz. Burada bir taraftan millet olarak sevindiğimiz, gururlandığımız anları görebiliyoruz, bir taraftan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne iz bırakmış isimlerin, kahramanların seslerini tanıtıyoruz. Burada, bu kahramanların, sanatçılarımızın, sporcularımızın, bilim insanlarımızın sesleri üzerinden aslında bir hafıza sergisi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Serginin, Türkiye'nin 2000 yılı sonrasındaki gelişmelerine özel önem atfettiğini aktaran Altun, "Zira Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl kutlamaları bağlamında, Cumhurbaşkanımızın startını verdiği bir iletişim kampanyası da malumunuz 'Yüzyılın İşini 20 Yıla Sığdırdık' kampanyasıydı. Burada verilen mesaj çok açık ve net bir mesajdı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda ortaya konan başarı hikayeleri ve icraatlar, gerçekten 100 yıla sığan, 100 yılı temsil eden büyük icraatlardı. Hem geçmişle kıyasladığımızda derinliği, niteliği ve niceliği itibarıyla son derece ileri icraatlar hem de geleceğe etkisi bakımından, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu inşa etmesi bakımından bir o kadar önemli ve kritik icraatlar. '100 Yılın İşini 20 Yıla Sığdırdık' vizyonunu yine bu sergimizde çok açık ve net bir şekilde, somut eserlerin sergilenmesiyle görebilme imkanına sahibiz" diye konuştu.

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE, OLMAZSA OLMAZDIR'

Altun, serginin önemli ayırt edici özelliklerinden birinin de gelecek yüzyılı kurgulamak adına yapay zeka teknolojisi kullanarak ortaya konan enstalasyonlar (yerleştirme) olduğunu belirterek, "Bu vesileyle bir kere daha Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, millet ve devlet birlikteliğiyle kutlanmaya devam edecek. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu hayata geçtikçe, aslında bu devletin ne denli büyük ve güçlü bir devlet olduğu bütün dünya tarafından görülecek, görülmeye devam edilecek. Biz şunu açık ve net bir şekilde söylüyoruz; büyük ve güçlü Türkiye, hem bölge barışı için, hem dünya barışı için olmazsa olmazdır. Büyük ve güçlü Türkiye, küresel barışın teminatıdır" dedi.

Kaynak: DHA
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